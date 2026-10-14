Кудоисты Калужской области взяли медали всероссийских соревнований, сообщает Минспорта региона. Спортсмены из Обнинска и Малоярославца завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по кудо "Кубок народного единства" в Нижнем Новгороде.
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