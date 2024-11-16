Офис Пентагона назвал коррупцию главной бедой Украины

Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала, заявил офис генерального инспектора Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии