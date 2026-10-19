Произошедшее землетрясение на Камчатке магнитудой 6,9 может быть предвестником извержения древнего вулкана Ксудач, который «молчит» уже более 110 лет.
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