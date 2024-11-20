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  • Владимир Витковский
    ДегенератиО ципсошное, с каких это пор тебе подобное дерьмО на ЛЮДЕЙ вонючую пасть открывать сталО?!Имеет ли морально...
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Росгвардией организована плановая модернизация техники

Росгвардией организована плановая модернизация техники

Силами военнослужащих одного из ремонтных подразделений Росгвардии организована плановая модернизация техники, используемой при выполнении служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики.

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