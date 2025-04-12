Телеведущий Владимир Соловьёв описал радикальный и справедливый способ борьбы с "ценными иностранными специалистами".
"Вызвать посла, 24 часа на сборы". Проблемы мигрантского беспредела решит одна дивизия. Соловьёв был предельно конкретен
Комментарии
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Татьянка Яцук
Дело говорит, да вот только затулиным-фёдоровым-матвиенкам и прочим мигрантофилам на собственный народ наплевать... к сожалению...Только тупицам невдомёк, что при таком раскладе и работать скоро будет некому, и страну защищать- тоже- они думают, что таджико-узбеки в армию пойдут и будут биться за Россию, чуть чево?...на западе их, конечно. похвалят, но нам-то Россия дорога, и хочется, чтобы она процветала, а не скатывалась в кишлачное средневековье....
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5 час.
А
Александр24
Одна дивизия? Помнится, мы уже брали Грозный одним батальоном и что получилось известно. Посмотрите, как они отмечают свои праздники - их же несметное количество и все вооружены. Нет, ребятки, как бы нам не перейти ту самую точку невозврата. Хлебнём тогда горюшка вволю. А, похоже, всё к этому и идёт.
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50 мин.
Азохен вей товарищи бояре
Таджикам и узбекам давно запретили въезд в некоторые арабские страны вообще. А сейчас в Эмиратах готовят к казни трёх узбеков убийц. Наверное будет традиционная секир-башка, ну или просто повешают.
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31 мин.
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