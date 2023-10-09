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Global Times: ХАМАС может помешать сближению Израиля с Саудовской Аравией

Global Times: ХАМАС может помешать сближению Израиля с Саудовской Аравией

Действия палестинского движения ХАМАС против Израиля может привести к ситуации, при которой дальнейшая нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией станет невозможна, пишет газета Global Times, ссылаясь на мнение китайских экспертов.

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