Global Times: ХАМАС может помешать сближению Израиля с Саудовской Аравией

Действия палестинского движения ХАМАС против Израиля может привести к ситуации, при которой дальнейшая нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией станет невозможна, пишет газета Global Times, ссылаясь на мнение китайских экспертов.
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