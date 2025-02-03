Общественные слушания по изменению тарифов на отопление пройдут в Актау

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области было запланировано проведение публичного слушания по рассмотрению заявки ТОО «МАЭК» на утверждение тарифов и тарифной сметы на 2025-2029 годы на услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергии.