Почему японцы массово отказываются учить английский

Думаю, я не открою Америку, сказав, что уже на протяжении многих лет универсальным языком коммуникации в разных странах по праву считается английский – понятный и достаточно простой в изучении язык, владение которым существенным образом облегчает взаимодействие с людьми по всему миру.
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