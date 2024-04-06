Затяжное штормовое предупреждение вновь объявили в Крыму

В Республике Крым в период с 7 по 10 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Согласно прогнозам синоптиков крымского Гидрометцентра, в центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
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