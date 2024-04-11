Бучневич достиг отметки в 400 очков в НХЛ и догнал по этому показателю Валерия Буре

Павел Бучневич вышел на 25-е место среди самых результативных россиян в истории НХЛ. В ночь на 11 апреля в Сент-Луисе (штат Миссури, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии