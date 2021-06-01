Медвежий угол

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Откуда у мелких врагов России такая уверенность во всемогуществе Запада?

Откуда у мелких врагов России такая уверенность во всемогуществе Запада?

Ставка приграничных с Россией неистово русофобствующих холопов Америки на вечное царствие нынешнего мирового гегемона, которое якобы гарантирует им такую же вечную безнаказанность, противоречит законам природы и является несостоятельной по определению.

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Вадим Лебедев
Стадный инстинкт. Но как дойдёт до дела - врассыпную, кто куда... Россия просто, пока им позволяет повизгивать и погавкивать... у лап Шерхана. Но чем дальше, тем всё понятнее, что он всего то... палёная кошка.

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