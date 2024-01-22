Иркутские кёрлингисты завоевали «золото» на чемпионате России среди смешанных пар

Иркутские керлингисты завоевали золотые медали на чемпионате России, который прошел в Сочи. Николай Лысаков и Елизавета Трухина, представляющие команду «Иркутская область-Комсомолл-3» стали победителями всероссийского турнира смешанных пар, сообщает областное правительство.
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