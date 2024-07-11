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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карандин об отъезде молодежи: «Ладно, уезжает Мичков – это хотя бы полуфабрикат. Но зачем за океан летит четвертьфабрикат Чернышов?»

– Отъезды молодых продолжаются. – Вот это самое тревожное. Лимит на легионеров расширяем, а свою молодежь не сохраняем.

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