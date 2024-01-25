Проверьте, хорошо ли вы забыли элементарные азы, которым вас учили в начальной школе! фото: кадр из советского «Ералаша», выпуск № 20 «Откуда дровишки?»Эти вопросы мы списали… то есть выписали из архивных закромов некогда любимой и популярной телепередачи «Кто умнее пятиклассника?» Правила ее просты: взрослый знаменитый игрок пытается выиграть крупную сумму денег, отвечая на десять вопросов из школьной программы за 1-5 класс.