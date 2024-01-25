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10 вопросов, на которые советский пятиклассник ответил бы запросто, а вы — ни за что

10 вопросов, на которые советский пятиклассник ответил бы запросто, а вы — ни за что

Проверьте, хорошо ли вы забыли элементарные азы, которым вас учили в начальной школе! фото: кадр из советского «Ералаша», выпуск № 20 «Откуда дровишки?»Эти вопросы мы списали… то есть выписали из архивных закромов некогда любимой и популярной телепередачи «Кто умнее пятиклассника?» Правила ее просты: взрослый знаменитый игрок пытается выиграть крупную сумму денег, отвечая на десять вопросов из школьной программы за 1-5 класс.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
враньё. средник савейский пятиклассник правильно ответь 2-3 вопроса , не более... не надо лепить из савейскага пятиклассника - десятиклассника спец.школы
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7 час.
Андрей Шмаров
пишите на родном языке, понятнее будет.
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3 час.

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