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Сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии будет способствовать укреплению торговых связей

Сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии будет способствовать укреплению торговых связей

Сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии будет способствовать расширению и модернизации новых железных и автомобильных дорог, развитию региональной торговли и процветанию Китай и Таджикистан заявили в совместном заявлении, опубликованном в четверг в кулуарах саммита между Китаем и странами Центральной Азии, что обе стороны будут продолжать усердно работать над продвижением строительства железнодорожных и автомобильных транспортных … Сообщение Сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии будет способствовать укреплению торговых связей появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.

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