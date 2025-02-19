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Царьград

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Два футболиста из команды «ПОЗ-Прогресс» умерли во сне в один и тот же день

Два футболиста из команды «ПОЗ-Прогресс» умерли во сне в один и тот же день

Следователи начали проверку по факту смерти спортсменов.Два футболиста свердловской любительской команды «ПОЗ-Прогресс» умерли во сне в ночь на 15 февраля.

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