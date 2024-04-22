Названа дата боя Волкова против Павловича в Саудовской Аравии

Поединок пройдёт 22 июня в Саудовской Аравии.фото: twitter.com/ufc--> Два известных российских тяжеловеса Александр Волков и Сергей Павлович проведут бой между собой на турнире UFC on ABC 6, сообщает пресс-служба промоушена.
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