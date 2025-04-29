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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евролига. 1/4 финала. «Париж» примет «Фенербахче», «Олимпиакос» встретится с «Реалом» в третьих матчах серий

Француский «Париж» попытается спастись от вылета в матче с турецким «Фенербахче», греческий «Олимпиакос» постарается закончить серию с испанским «Реалом».

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