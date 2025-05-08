Соответствующую инициативу собираются рассмотреть в Госдуме Депутат Госдумы Александр Аксёненко заявил, что инициативу об увеличении штрафов за мат в общественных местах и интернете могут рассмотреть на межфракционной думской комиссии в весеннюю сессию.
В России могут в десять раз увеличить штрафы за мат
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ЛС
Лидия Санникова
В 109 раз. Госдума ничего не может. Даже избавить от убийц, насильников и их семей. Матвиенко мотается к ним в гости. Содержание передает много любивая...
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18 час.
АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
Когда псу делать нечего, он яйца лижет ! Так и наша, избранная по партийным спискам ГОСДУРА, но к сожалению не избранная народом ! Занимается по большей части принятием идиотских и антинародных законов, как-бы простой народ ободрать побольше (налоги, штрафы, и т.д.).
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16 час.
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