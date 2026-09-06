«Победа по очкам»: названы главные изъяны плана США по прекращению войны на Украине

Второй подряд визит высокопоставленных представителей США в Москву свидетельствует о том, что Россия по-прежнему пытается «выкружить» «победу по очкам» на дипломатическом треке и заключить сделку с США в обход ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дружить с Китаем,...
- В Киеве назвали с...
- Застрявшая в Инди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым