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«Победа по очкам»: названы главные изъяны плана США по прекращению войны на Украине

«Победа по очкам»: названы главные изъяны плана США по прекращению войны на Украине

Второй подряд визит высокопоставленных представителей США в Москву свидетельствует о том, что Россия по-прежнему пытается «выкружить» «победу по очкам» на дипломатическом треке и заключить сделку с США в обход ЕС.

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