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Глава МИД Узбекистана обсудил с главой USAID проблемы Афганистана

Глава МИД Узбекистана обсудил с главой USAID проблемы Афганистана

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и администратор USAID Саманта Пауэр обсудили ситуацию в Афганистане, сотрудничество в разных сферах и предстоящие в Узбекистане президентские выборы, сообщает сегодня, 22 сентября, «Газета.

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