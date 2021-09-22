Глава МИД Узбекистана обсудил с главой USAID проблемы Афганистана

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и администратор USAID Саманта Пауэр обсудили ситуацию в Афганистане, сотрудничество в разных сферах и предстоящие в Узбекистане президентские выборы, сообщает сегодня, 22 сентября, «Газета.