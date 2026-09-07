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Журнал «Профиль»

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Глава МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от блокады США

Глава МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от блокады США

Ущерб, нанесенный политикой экономического удушения со стороны Соединенных Штатов за период с 1 марта 2025-го по 28 февраля 2026-го, составил более $8,83 млрд.

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