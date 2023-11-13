Кузьминки
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Кузьминки

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  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
  • Владимир
    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

У автобусов м79 продлевается маршрут

С 11 ноября маршрут м79 проходящий через район Кузьминки продлевается до 13-й городской больницы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожного-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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