Депутат Иванов: Великий пост – это не диета, а комплексный подход к жизни

Желающим соблюдать Великий пост россиянам важно правильно к этому подойти. Это не голодовка и не диета, а постное меню может быть как вкусным, так и разнообразным, заявил RT депутат Брянской облдумы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.