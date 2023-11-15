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Путин отметил рост доверия к выборам в РФ из-за применения инноваций

Путин отметил рост доверия к выборам в РФ из-за применения инноваций

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября в ходе церемонии в Ново-Огарево, приуроченной к 30-летию избирательной системы России, отметил тенденцию повышения доверия к результатам выборов среди населения, достигнутую путем применения инноваций в голосовании.

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