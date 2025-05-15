Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил программу пребывания во Вьетнаме

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также среднего морского танкера «Печенга» завершил программу пребывания во Вьетнаме и вышел в море.
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