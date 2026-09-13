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Победа «Спартака» над «Ростовом» помогла красно-белым обойти ЦСКА по историческому показателю

Победа «Спартака» над «Ростовом» помогла красно-белым обойти ЦСКА по историческому показателю

13 сентября «Спартак» принимал на своем поле «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ и добился победы со счетом 3:0.

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