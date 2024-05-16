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Врач Шуров: время выведения алкоголя из организма зависит от метаболизма

Врач Шуров: время выведения алкоголя из организма зависит от метаболизма

Время, которое требуется для полного выведения алкоголя из организма, будет зависеть от типа напитка, его количества, массы тела и индивидуальных особенностей метаболизма, поэтому важно учесть это перед управлением автомобилем.

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