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Мировое обозрение

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Сердечки дороже самой курицы: Почему субпродукт в России продают уже по 500 рублей

Сердечки дороже самой курицы: Почему субпродукт в России продают уже по 500 рублей

Куриные сердечки в российских магазинах перешагнули отметку в 500 рублей за килограмм — и это при том, что целая тушка бройлера в крупных сетях стоит около 220 рублей.

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