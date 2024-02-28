Эдди Хирн: «PBC обосрались. Мы без проблем устроим бой Бенавидеса с Канело, если он захочет»

«PBC не хочет ни с кем работать, и теперь они обосрались. Если Давид Бенавидес захочет приехать и поговорить с нами о поединке с Канело, то мы сможем устроить этот бой, без проблем», – заявил промоутер Эдди Хирн.
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