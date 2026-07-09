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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай» подписал контракт с Чичеком на сезон. Защитник набрал 25 (7+18) очков в прошлом сезоне АХЛ

« Шанхай Дрэгонс » заключили контракт с 26-летним канадским защитником Ником Чичеком до конца сезона-2026/27.

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