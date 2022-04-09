Эксперт напомнила об опасности весеннего солнца

Весеннее солнце может навредить коже. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина, сообщили «Известия».
Весеннее солнце может навредить коже. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина, сообщили «Известия».
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