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Эксперт напомнила об опасности весеннего солнца

Эксперт напомнила об опасности весеннего солнца

Весеннее солнце может навредить коже. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина, сообщили  «Известия».

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