Европа милитаризируется: 800 миллиардов на перевооружение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила 18 марта членам Евросоюза специальное письмо, в котором предложила повысить расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.
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