Происшествия

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В Камчатском крае по факту крушения самолета АН-2 возбуждено уголовное дело

В Камчатском крае по факту крушения самолета АН-2 возбуждено уголовное дело

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета АН-2 возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.

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