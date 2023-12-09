Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Владимир Черноморский
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В Краснодаре установили бюсты героям СССР Лосику, Катукову, Рыбалко и Полубоярову

В Краснодаре установили бюсты героям СССР Лосику, Катукову, Рыбалко и Полубоярову

В краснодарском сквере Памяти героев танкистов состоялась торжественная церемония открытия бюстов четырех героев Советского союза, маршалов бронетанковых войск - Михаила Катукова, Павла Рыбалко, Павла Полубоярова и Олега Лосика.

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