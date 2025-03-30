Восемь медиков из Алтайского края отправятся на помощь коллегам в ЛНР

Врач общей практики, эндокринолог, отоларинголог, врач-УЗИ, офтальмолог и терапевты будут работать в Славяносербске Новая бригада медиков из Алтайского края в ближайшее время направится в Славяносербский район ЛНР.
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