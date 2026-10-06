Прокуратура выявила нарушение земельного законодательства религиозной организацией в Туле

Земельный участок площадью 586 кв. метров на улице Головина в Туле предоставлен религиозной организации в 1995 году, но право постоянного пользования не переоформлено до 2012 года.
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