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«Кто-то украл мою майку». Гершон Ябуселе дал послематчевое интервью, обернувшись во флаг «Реала»

«Кто-то украл мою майку». Гершон Ябуселе дал послематчевое интервью, обернувшись во флаг «Реала»

Эпизод произошел после победного для «Реала» матча Евролиги против «Виртуса» в Италии. Журналистка Гайа Аккото поинтересовалась у форварда мадридской команды, где его майка.

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