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Царьград

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"Фронт сыплется": Большие командиры допустили роковую ошибку. Войска готовятся отступать. Комбриг "Пятнашки" заявил о реальной ситуации в Курской области

"Фронт сыплется": Большие командиры допустили роковую ошибку. Войска готовятся отступать. Комбриг "Пятнашки" заявил о реальной ситуации в Курской области

Большие командиры допустили роковую ошибку в Курской области, фронт сыплется, войска готовятся отступать.

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Комментарии
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Григорий Терещенко
Не выпускать, уничтожить
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17 час.
тн
татьяна неструева
провальная не провальная   но  поселки разрушены  пять тысяч пропали .  сотни тысяч  беженцев  .
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8 час.

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