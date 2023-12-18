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Матч «Борнмут» – «Лутон» переиграют полностью. Игра была прервана на 65-й минуте из-за остановки сердца у капитана гостей Локьера

Матч «Борнмут» – «Лутон» переиграют полностью. Игра была прервана на 65-й минуте из-за остановки сердца у капитана гостей Локьера

Игра 17-го тура АПЛ была прервана на 65-й минуте при счете 1:1 из-за остановки сердца у капитана гостей Тома Локьера, который в итоге пришел в себя, но матч не был доигран.

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