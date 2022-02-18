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Лучано Спаллетти: «Барса» заслужила ничью, но пенальти не было. Рука находилась в естественном положении»

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Барселоной». Первый стыковой матч Лиги Европы за выход в 1/8 финала закончился вничью 1:1.

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