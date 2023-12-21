Си Цзиньпин заявил Байдену о планах по воссоединению Китая и Тайваня

Встреча двух лидеров прошла в Сан-Франциско на саммите стран АТЭС.Председатель Китая Си Цзиньпин на саммите стран АТЭС в Сан-Франциско заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай.