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Царьград

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Си Цзиньпин заявил Байдену о планах по воссоединению Китая и Тайваня

Си Цзиньпин заявил Байдену о планах по воссоединению Китая и Тайваня

Встреча двух лидеров прошла в Сан-Франциско на саммите стран АТЭС.Председатель Китая Си Цзиньпин на саммите стран АТЭС в Сан-Франциско заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай.

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