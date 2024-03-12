Катастрофические последствия ветряной энергетики Ветер, как источник возобновляемой энергии имеет как свои плюсы, так и серьезные минусы.
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Катастрофические последствия ветряной энергетики Ветер, как источник возобновляемой энергии имеет как свои плюсы, так и серьезные минусы.
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