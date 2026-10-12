KI: Драпатый и Палиса получили угрозы от США из-за атак ВСУ на российским НПЗ

Американские чиновники пригрозили главкому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому и заместителю руководителя офиса президента (ОП) Павлу Палисе последствиями в случае нарушения энергетического перемирия и нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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