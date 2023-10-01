В Херсонской облдуме назвали провальным план Зеленского о новом контрнаступлении

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским с западными кураторами, обречен на провал, передает РИА Новости.
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