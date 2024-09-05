Жительница Суджи: ВС РФ помогли многим эвакуироваться в день атаки ВСУ

Жительница Суджи Тамила Шепиль рассказала РИА Новости, что благодаря оперативным действиям российских военных в первый день наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области половина жителей города смогла эвакуироваться.
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