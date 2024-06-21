Политолог Михайлов: Белоруссия начала проверку армии, готовясь к худшему

Белоруссия начала внеплановую проверку готовности армии к выполнению задач. В ней будут участвовать воинские части и подразделения оперативных командований, силы спецопераций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
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