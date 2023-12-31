Во сколько и на каком канале состоится новогодний розыгрыш миллиарда от «Русского лото» 1 января 2024 года Ксения КирпикТрадицией, которой россияне неизменно следуют в новогодние праздники, является участие в розыгрыше миллиарда от лотереи «Русское лото».