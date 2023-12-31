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    "...Чтобы правда была права, //чтобы дома всё было в норме, //1982 , по идее - счастливый номер". См. "1982" Взнснскг...Чтобы в доме было...
  • Mark Kapustin
    🇮🇱🇮🇱🇮🇱🙏🙏🙏Жизнь в заложника...

Во сколько и на каком канале состоится новогодний розыгрыш миллиарда от «Русского лото» 1 января 2024 года

Во сколько и на каком канале состоится новогодний розыгрыш миллиарда от «Русского лото» 1 января 2024 года

Во сколько и на каком канале состоится новогодний розыгрыш миллиарда от «Русского лото» 1 января 2024 года Ксения КирпикТрадицией, которой россияне неизменно следуют в новогодние праздники, является участие в розыгрыше миллиарда от лотереи «Русское лото».

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