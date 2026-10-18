Политик от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Андреас Блум отказался от мандата в городском совете Клоппенбурга (земля Нижняя Саксония), ошибочно поставив отметку не в той графе, сообщает 18 октября газета «Nordwest-Zeitung».
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