Политик от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Андреас Блум отказался от мандата в городском совете Клоппенбурга (земля Нижняя Саксония), ошибочно поставив отметку не в той графе, сообщает 18 октября газета «Nordwest-Zeitung».