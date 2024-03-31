В Няндомском округе капитально отремонтируют три дорожных объекта

Подрядчик уже определен, а сумма контракта составляет более 70 миллионов рублейО дополнительных возможностях для приведения в порядок дорожной сети в небольших поселениях, которая региону даёт федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», сегодня в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.